Джошуа ищет себя перед реваншем с Усиком: проблема скрывается в нем самом

Энтони Джошуа ищет варианты подготовки, которая сможет ему помочь взять реванш у Александра Усика. Британец ищет нового тренера, хотя многие люди в боксерском сообществе указывают, что проблемы скрываются в самом Джошуа.

Проблема Джошуа кроется в нем самом

Свой прогноз на второй поединок Энтони Джошуа и Александра Усика оставил бывший чемпион мира Тимоти Брэдли. Американец считает, что в реванше британца ждет второе поражение подряд.

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По мнению Брэдли, Энтони не нужно искать проблем в ком-то, нужно просто покопаться в себе и своей голове. Проблема Джошуа скрывается в его менталитете.

В лице Джошуа у нас есть парень, который пытается найти себя. Я не знаю, что ищет. Ему просто надо посмотреть на себя. Он присматривается к разным тренерам, разным техникам. Вы можете видеть, как Джошуа ходит из зала в зал, пытаясь найти фрагмент, которого, как кажется Энтони, ему не хватает. Это то, это то – нет, мужик, это ты и твой менталитет,

– заявил американский боксер.

Британец попал в ту же ситуацию, которая часто настигает боксеров, которые быстро достигают результата. Они перестают быть голодными к победам и достижениям.

Брэдли: у Джошуа нет боксерского голода

По словам Брэдли, у Джошуа нет этого боксерского голода. Британец просто наслаждается своей работой.

"У бойца всегда должно быть небольшое опасение, что порой успех может тебя подбить, и в то же время ты можешь ужасно много потерять из-за его наличия", – добавил экс-чемпион мира.

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