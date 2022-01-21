Проблема Джошуа криється у ньому самому
Свій прогноз на другий поєдинок Ентоні Джошуа та Олександра Усика залишив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець вважає, що у реванші на британця чекає друга поразка поспіль.
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Я поб'ю Усика і поверну титули, подобається це людям чи ні, – зухвала заява Джошуа
На думку Бредлі, Ентоні не потрібно шукати проблем у комусь, потрібно просто покопатись у собі та своїй голові. Проблема Джошуа ховається у його менталітеті.
В особі Джошуа ми маємо хлопця, який намагається знайти себе. Я не знаю, що шукає. Йому просто треба подивитися на себе. Він придивляється до різних тренерів, різних технік. Ви можете побачити, як Джошуа ходить від зали до зали, намагаючись знайти фрагмент, якого, як здається Ентоні, йому не вистачає. Це те, це те – ні, мужику, це ти і твій менталітет,
– заявив американський боксер.
Британець вплив у ту ж ситуацію, яка часто спіткає боксерів, які швидко досягають результату. Вони перестають бути голодними до перемог та досягнень.
Бредлі: Джошуа немає боксерського голоду
За слова Бредлі, у Джошуа немає цього боксерського голоду. Британець просто насолоджується своєю роботою.
"У бійця завжди має бути невелике побоювання, що часом успіх може тебе підбити, і водночас ти можеш страшенно багато втратити через його наявність", – додав ексчемпіон світу. Що відомо про реванш Усик – Джошуа