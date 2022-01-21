Проблема Джошуа криється у ньому самому

Свій прогноз на другий поєдинок Ентоні Джошуа та Олександра Усика залишив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець вважає, що у реванші на британця чекає друга поразка поспіль.

До теми Я поб'ю Усика і поверну титули, подобається це людям чи ні, – зухвала заява Джошуа

На думку Бредлі, Ентоні не потрібно шукати проблем у комусь, потрібно просто покопатись у собі та своїй голові. Проблема Джошуа ховається у його менталітеті.

В особі Джошуа ми маємо хлопця, який намагається знайти себе. Я не знаю, що шукає. Йому просто треба подивитися на себе. Він придивляється до різних тренерів, різних технік. Ви можете побачити, як Джошуа ходить від зали до зали, намагаючись знайти фрагмент, якого, як здається Ентоні, йому не вистачає. Це те, це те – ні, мужику, це ти і твій менталітет,

– заявив американський боксер.