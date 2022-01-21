Проблема Джошуа криється у ньому самому

Свій прогноз на другий поєдинок Ентоні Джошуа та Олександра Усика залишив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець вважає, що у реванші на британця чекає друга поразка поспіль.

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На думку Бредлі, Ентоні не потрібно шукати проблем у комусь, потрібно просто покопатись у собі та своїй голові. Проблема Джошуа ховається у його менталітеті.