Джошуа готовится к бою с Усиком игрой в шахматы: фото

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31-летний британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, своеобразно готовится к поединку с 34-летним украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) .