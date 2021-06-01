Джошуа готовится к бою с Усиком игрой в шахматы: фото

1 июня 2021 , 06:54
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Источник:

24 канал

31-летний британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, своеобразно готовится к поединку с 34-летним украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) .

В своем инстаграме Джошуа показал фото, где он играет в шахматы.

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"Ферзь защищает короля", – прокомментировал Энтони свое фото.

Что известно о бое Усик – Джошуа

Автор: Юрій Семенюк