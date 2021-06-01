В своем инстаграме Джошуа показал фото, где он играет в шахматы.
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"Ферзь защищает короля", – прокомментировал Энтони свое фото.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок Усика с Джошуа стал возможным после того, как сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последний обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- Несмотря на то, что Усик официальный претендент на титул WBO, именно он должен стать следующим соперником Джошуа. WBO официально санкционировала их поединок.
- Боксеры могут встретиться в конце лета. Впрочем, существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а затем и боя с Усиком.