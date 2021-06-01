В своем инстаграме Джошуа показал фото, где он играет в шахматы.

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"Ферзь защищает короля", – прокомментировал Энтони свое фото.

Что известно о бое Усик – Джошуа