У своєму інстаграмі Джошуа показав фото, де він грає в шахи.

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"Ферзь захищає короля", – прокоментував Ентоні своє фото.

Що відомо про бій Усик – Джошуа