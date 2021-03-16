Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри впервые с 1999 года определят абсолютного чемпиона тяжелого веса. Кроме 4 титулов на кону поединка будут огромные деньги.

Боксеры заработают по 100 миллионов фунтов стерлингов

Ожидается, что первый бой чемпиона WBC Фьюри с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Джошуа состоится в июне – июле 2021 года. Оба боксера заработают по 100 миллионов фунтов стерлингов.

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В то же время в реванше гонорары, вероятно, будут распределены в соотношении 60/40 в пользу победителя первого противостояния.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в разговоре с журналистом talkSport Гаретом Дэвисом подтвердил, что боксеры могут получить по 100 миллионов.

Бой состоится в Саудовской Аравии

Промоутер предположил, что первый бой состоится в Саудовской Аравии. Поединок смогут посетить 20 – 30 тысяч зрителей.

Второй бой может состояться в ноябре – декабре 2021 года.

В понедельник, 15 марта, непобедимый Фьюри и Джошуа наконец подписали контракт на 2 поединка. Пока о бое не объявляли официально.



Фьюри – Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24