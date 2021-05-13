Для поединка построят стадион

Эдди Хирн сообщил, что стороны Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа договорились провести объединительный бой 14 августа в Саудовской Аравии. Однако официального объявления поединка пока нет.

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"Энтони Джошуа пойдет на войну с Тайсоном Фьюри. У него есть планы полностью его снести. Я верю, что он именно это и сделает", – сказал Хирн.

Он рассказал, что в Саудовской Аравии хотят построить новый стадион для поединка.

Также есть варианты с закрытыми аренами. В августе в 23:00 в Саудовской Аравии будет около 23 градусов. Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса-младшего всего за семь недель, и он вмещал 18 000 человек. Это будет аналогичное сооружение,

– заявил Хирн.

Он добавил, что существует возможность провести бой в помещении. Однако в Саудовской Аравии хотят создать нечто особенное.

"Они хотят построить стадион только для этого боя", – резюмировал Хирн.

Что известно о бое Фьюри-Джошуа

Чемпион WBC Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Но боксеры не согласовали дату и место поединка.

Боб Арум, представитель Фьюри, убежден, что бой не состоится. По его словам, Джошуа проведет защиту титула WBO против Александра Усика. Зато Фьюри может снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Эдди Хирн неоднократно сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. По предварительной информации, Фьюри отказывается подписать контракт из-за финансовых условий.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24​

