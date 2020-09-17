В конце 2020 года и весной 2021-го состоятся топ-поединки в супертяжелой весовой категории (хэвивейте). Дважды в год в ринге должны сойтись британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал о датах двух поединков между Энтони и чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает talkSPORT.

Кстати Усик и Джошуа могут встретиться уже весной: Энтони надеется на поражение украинца от Чисоры

Хирн заявил, что бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Джошуа с Фьюри состоится в 2021 году. Промоутер заявил, что первый бой состоится весной или летом, а второй – в конце года.

Очевидно, что все ждут бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в супертяжелом весе, который, я верю, вы увидите два раза в следующем году. Из-за пандемии цель каждого – провести бой в этом году,

– сказал Хирн.

Хирн сообщил, что Джошуа проведет поединок против Пулева 12 декабря. Поединок должны анонсировать на следующей неделе.

По словам промоутера, бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера должен пройти 19 декабря.

Если никто не оступится, мы сделаем их бои в следующем году. Фьюри против Джошуа, я действительно уверен, что вы увидите их поединки. Один весной или летом, а второй в конце года,

– подытожил Хирн.

Примечательно Усик – Джошуа: появилась дата поединка за титул чемпиона мира

Джошуа – Фьюри: детали предстоящего противостояния

Британские боксеры обладают всеми титулами в супертяжелом весе. Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри – обладатель пояса WBC.

Если бойцы не потеряют титулы до очной встречи, то на кону их поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Недавно боксеры обменялись любезностями: Джошуа пригрозил проломить череп Тайсона, а тот пообещал отправить Энтони в нокаут уже в первом раунде.