Усик и Джошуа могут встретиться уже весной: Энтони надеется на поражение украинца от Чисоры
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа устроит поражение Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой. В таком случае Джошуа избежит обязательной защиты титула WBO против Усика и сможет встретиться с Тайсоном Фьюри.
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, в очередной раз пожаловался на проблему в лице Усика. Из-за украинца Джошуа не может встретиться с Фьюри. Об этом сообщает DAZN.
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Джошуа надеется на поражение Усика
Хирн предположил, что Джошуа рассчитывает на поражение Усика от Чисоры. В таком случае украинцу будет сложно рассчитывать на титульный бой.
Подобная история произошла с Диллианом Уайтом, который претендовал на пояс WBC Фьюри. После поражения Александру Поветкину британец больше не претендует на титул.
В Джошуа проблема в лице Александра Усика. Я думаю, что он предпочитает, чтобы Чисора донес один из своих ударов в челюсти Усика и решил ее,
– сказал Хирн.
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Хирн напомнил, что WBO хочет, чтобы победитель боя Джошуа – Пулев подрался с Усиком. Менеджер Джошуа стремится найти способ, чтобы Энтони сохранил свои чемпионские пояса и избежал боя с Усиком.
Таким образом бой Энтони с Тайсоном Фьюри будет за звание абсолютного чемпиона мира.
Возможно, в бою Джошуа – Фьюри на кону не будут стоять титулы, и они просто подерутся за право называться лучшим супертяжеловесом в мире. Мы хотим, чтобы были разыграны все пояса. Большинство фанатов хочет увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе,
– отметил Хирн.
Он предположил, что Усик может встретиться с Джошуа весной или летом 2021 года.
"Потом мы устроим бой за звание абсолютного чемпиона. Для Энтони очень важно, чтобы все титулы стояли на кону", – резюмировал Хирн.
Все решится в октябре
Вторая половина 2020 года должна стать решающей в супертяжелом весе.
Бой Джошуа – Пулев планируют провести 12 октября, а поединок Усик с Чисорой – 31 октября. Примерно в это время должен состояться бой Фьюри с Деонтеем Уайлдером.
В зависимости от результатов поединков будут приниматься дальнейшие решения.
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