Наприкінці 2020 року та навесні 2021-го відбудуться топ-поєдинки у суперважкій ваговій категорії (хевівейті). Двічі за рік у ринзі повинні зійтися британці Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів про дати двох поєдинків між Ентоні та чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Про це інформує talkSPORT.

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Хірн заявив, що бій володаря поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа з Ф'юрі відбудеться у 2021 році. Промоутер заявив, що перший бій відбудеться навесні або влітку, а другий – наприкінці року.

Очевидно, що всі чекають бій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа в суперважкій вазі, який, я вірю, ви побачите двічі в наступному році. Через пандемію мета кожного – провести бій в цьому році,

– сказав Хірн.

Хірн повідомив, що Джошуа проведе поєдинок проти Кубрата Пулєва 12 грудня. Поєдинок мають анонсувати наступного тижня.

За словами промоутера, бій Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Уайлдера має пройти 19 грудня.

Якщо ніхто не оступиться, ми зробимо їх бої в наступному році. Ф'юрі проти Джошуа, я дійсно впевнений, що ви побачите їх поєдинки. Один навесні або влітку, а другий в кінці року,

– підсумував Хірн.

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Британські боксери володіють усіма титулами в суперважкій вазі. Джошуа – чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF, а Ф'юрі – володар поясу WBC.

Якщо бійці не втратять титули до очної зустрічі, то на кону їх поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Нещодавно боксери обмінялися люб'язностями: Джошуа пригрозив проламати череп Тайсона, а той пообіцяв відправити Ентоні в нокаут вже в першому раунді.