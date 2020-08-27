Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа подлил масла в огонь перед будущим противостоянием с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Джошуа назвал свой сценарий поединка, в котором он деклассирует Тайсона уже к середине боя.

В интервью Boxing Scene британец Энтони Джошуа заявил, что уважает своего 32-летнего земляка, однако планирует победить Фьюри за шесть раундов.

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Я очень уважаю этого парня, он – хороший семьянин и боец, но, с другой стороны, я хочу проломить ему череп. Первые 6 раундов – думаю, я справлюсь с ним за это время,

– сказал Джошуа.

Джошуа назвал свои преимущества

Вместе с тем, 30-летний олимпийский чемпион 2012 года считает, что его молодость является преимуществом в противостоянии с непобедимым Фьюри.

"Моя карьера короче, поэтому я свежий. Я нахожусь в бездне дольше, поэтому могу справляться с давлением, и верю, что справлюсь с ним", – отметил Джошуа.

Кроме того, Энтони считает себя сильнее американца Деонтея Уайлдера, которого Тайсон победил в феврале 2020 года и стал чемпионом мира.

Джошуа – Фьюри: главное о бое

Недавно британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году.

Впрочем, встреча боксеров может не состояться в ближайшее время, ведь помешали официальные претенденты.

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Фьюри должен снова встретиться с Деонтеем Уайлдером. Бой может состояться в декабре 2020 года.

Зато у Джошуа запланирована официальная защита титула IBF против Пулева и претендент на пояс WBO – Александр Усик.