Британский обладатель титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа спровоцировал своего земляка Тайсона Фьюри на словесную перепалку. Чемпион мира по версии WBC Фьюри ответил Джошуа на громкое заявление об их противостоянии.

Недавно 30-летний Джошуа позволил себе предположить, что завершит бой с Фьюри уже к 6-му раунду, пишет 24 канал. Кроме того, Энтони сказал, что хочет проломить Тайсону череп.

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Ответ Фьюри

32-летний Тайсон за словом в карман не полезет. Тайсон дал свой прогноз на поединок с Джошуа в сториз своего инстаграма.

Я побью Джошуа в первом раунде,

– сказал Фьюри.

Джошуа – Фьюри: главное о бое

В противостоянии Энтони и Тайсона может быть определен абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Для этого обоим боксерам следует не потерять титулы до очного поединка.

Британские боксеры уже подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но встреча Джошуа и Фьюри зависит от других боксеров, в частности – официальных претендентов на их титулы.

Фьюри до конца года должен снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.

А у Джошуа запланированы официальная защита титула IBF против Кубрата Пулева и претендент на пояс WBO – Александр Усик.