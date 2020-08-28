Фьюри горячо ответил на громкое заявление Джошуа
Британский обладатель титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа спровоцировал своего земляка Тайсона Фьюри на словесную перепалку. Чемпион мира по версии WBC Фьюри ответил Джошуа на громкое заявление об их противостоянии.
Недавно 30-летний Джошуа позволил себе предположить, что завершит бой с Фьюри уже к 6-му раунду, пишет 24 канал. Кроме того, Энтони сказал, что хочет проломить Тайсону череп.
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Ответ Фьюри
32-летний Тайсон за словом в карман не полезет. Тайсон дал свой прогноз на поединок с Джошуа в сториз своего инстаграма.
Я побью Джошуа в первом раунде,
– сказал Фьюри.
Джошуа – Фьюри: главное о бое
В противостоянии Энтони и Тайсона может быть определен абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Для этого обоим боксерам следует не потерять титулы до очного поединка.
Британские боксеры уже подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но встреча Джошуа и Фьюри зависит от других боксеров, в частности – официальных претендентов на их титулы.
Фьюри до конца года должен снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.
А у Джошуа запланированы официальная защита титула IBF против Кубрата Пулева и претендент на пояс WBO – Александр Усик.