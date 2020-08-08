Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже в третьем поединке в рамках супертяжелого веса получит шанс стать чемпионом мира. Украинец может получить шанс завоевать титул WBO.

Усик уже летом 2021 может получить бой против 30-летнего британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.

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Бой Джошуа – Фьюри откладывается

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, не исключил, что Энтони придется подождать с боями против Тайсона Фьюри. Британцы подписали контракт на два поединка в 2021 году.

Впрочем, Джошуа и Фьюри придется одолеть обязательных претендентов.

В частности, WBC официально обязала Тайсона в случае победы над Деонтеем Уайлдером провести защиту пояса против Диллиан Уайта.

А Джошуа, по словам Хирна, сначала должен провести бой против Пулев в декабре. В случае победы Джошуа предстоит провести защиту титула по линии WBO против Александра Усика.

Энтони выйдет в ринг в декабре против Пулева. Затем у него будет перерыв до июня или июля 2021, потому что он справится со своими обязательствами по защите титулов,

– сказал Хирн.

Получит ли Усик бой с Джошуа

Хирн заявил, что Усик получит право на бой за титул WBO, если победит в следующем поединке Дерека Чисору.

Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа уже нужно защищать титул против Александра,

– отметил Хирн.

Бой Усика и Чисоры должен состояться 23 мая, но перенесен из-за карантина на неопределенный срок.