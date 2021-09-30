Джошуа еще до решения судей о победе Усика попросил реванш: видео
30 сентября 2021 , 20:04Читати новину українською
Источник:ютуб Matchroom Boxing
Энтони Джошуа, похоже, знал о победе Александра Усика еще до официального объявления судейских записок. Британский боксер после финального гонга попросил у украинца реванш.
Что Джошуа сказал Усику
После 12-раундового поединка Усик подошел в угол Джошуа, чтобы поблагодарить британца за поединок. Запыхавшийся Джошуа первым делом попросил у Усика реванш, хотя еще официально не знал о поражении.
Стоит внимания Джошуа советуют отказаться от реванша ради боя Усика с Фьюри или Уайлдером
Мы будем драться еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить,
– сказал Джошуа украинскому боксеру.
Смотрите видео разговора Усика и Джошуа
Усик победил Джошуа: что известно
- Олимпийские чемпионы 2012 года Усик и Джошуа сошлись на ринге 25 сентября в Лондоне. 34-летний Усик неожиданно нанес поражение местному любимцу.
- В последних раундах украинец был близок, чтобы нокаутировать Джошуа, однако одержал победу единогласным решением судей. Для Александра это 19 подряд победа в профессионалах.
- Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. До этого украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
- Джошуа активировал опцию о реванше, которая предусмотрена контрактом на первый бой. Усик хочет провести второй бой в Киеве на НСК "Олимпийский".
- У Джошуа снова настроены провести бой в Великобритании. Вероятно, поединок состоится не раньше февраля – апреля 2022 года.