Що Джошуа сказав Усику
Після 12-раундового поєдинку Усик підійшов у кут Джошуа, щоб подякувати британцю за поєдинок. Захеканий Джошуа першим ділом попросив в Усика реванш, хоча ще офіційно не знав про поразку.
Варте уваги Джошуа радять відмовитися від реваншу заради бою Усика з Ф'юрі або Уайлдером
Ми будемо битися ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити,
– сказав Джошуа українському боксеру.
Дивіться відео розмови Усика та Джошуа
Усик переміг Джошуа: що відомо
- Олімпійські чемпіони 2012 року Усик та Джошуа зійшлися у ринзі 25 вересня у Лондоні. 34-річний Усик несподівано завдав поразки місцевому улюбленцю.
- В останніх раундах українець був близький, щоб нокаутувати Джошуа, проте здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для Олександра це 19 поспіль перемога у професіоналах.
- Усик завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. До цього українець був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
- Джошуа активував опцію про реванш, яка передбачена контрактом на перший бій. Усик хоче провести другий бій у Києві на НСК "Олімпійський".
- У Джошуа знову налаштовані провести бій у Великій Британії. Ймовірно, поєдинок відбудеться не раніше лютого – квітня 2022 року.