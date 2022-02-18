С Джошуа будет покончено, – Фьюри рассказал, как Усик выиграет реванш
Источник:Gareth A Davies
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уверен, что Александр Усик победит Энтони Джошуа в реванше. Британец рассказал, как видит сценарий поединка.
Фьюри ставит на досрочную победу Усика
Непобедимый Фьюри отметил, что в реванше может произойти что угодно, ведь это бокс. По его словам, Джошуа большой и сильный боксер.
Стоящее Лучший тренер протянул руку помощи Джошуа перед реваншем с Усиком
"Если Джошуа снова проиграет Александру Усику, то где он окажется? Но я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в тяжелом весе, а Джошуа – большой и сильный парень. Джошуа может поразить Усика", – сказал Тайсон.
По мнению Фьюри, 35-летний Усик остановит Джошуа ближе к окончанию поединка или снова выиграет решением судей.
Но, скорее всего, результат будет таким: Александр остановит его в период с середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено,
– заявил Фьюри.
Усик и Джошуа проведут реванш
- Первая встреча боксеров состоялась в сентябре 2021 года в Лондоне и закончилась убедительной победой Усика решением судей.
- После неудачи Джошуа заявил о реванше с небитым Усиком. Сначала была информация, что реванш состоится в марте – апреле 2022 года.
- По предварительной информации, бой состоится в конце весны или в первую неделю лета.
- Поединок снова пройдет в Великобритании или Саудовской Аравии.