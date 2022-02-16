Менеджер: Усик не слишком обеспокоен событиями в Украине

Климас заверил, что реванш точно не состоится в Украине. По его словам, местом проведения реванша может быть Саудовская Аравия или Великобритания.

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Мы еще не определись с местом проведения реванша. Собственно, главный вопрос в финансах. Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем говорит Эдди Хирн, или Великобритания. Я думаю, что Украина сегодня не обсуждается,

– сказал менеджер украинского боксера.

Также Климас отметил, что Усик не слишком обеспокоен событиями в Украине. Боксер сосредоточен на своем деле, убеждает специалист. К тому же он вспомнил дебют украинца в футболе.

"Ничто не может отвлечь Усика. В какой бы ситуации он ни оказался, Александр найдет позитив. Поэтому я не думаю, что он слишком обеспокоен событиями в Украине. Усик сосредоточен в своем деле. Он недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных футбольных клубов. Он очень хорошо себя показал", – рассказал Климас.

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