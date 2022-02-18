Фьюри ставит на досрочную победу Усика

Непобедимый Фьюри отметил, что в реванше может произойти что угодно, ведь это бокс. По его словам, Джошуа большой и сильный боксер.

Стоящее Лучший тренер протянул руку помощи Джошуа перед реваншем с Усиком

"Если Джошуа снова проиграет Александру Усику, то где он окажется? Но я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в тяжелом весе, а Джошуа – большой и сильный парень. Джошуа может поразить Усика", – сказал Тайсон.

По мнению Фьюри, 35-летний Усик остановит Джошуа ближе к окончанию поединка или снова выиграет решением судей.

Но, скорее всего, результат будет таким: Александр остановит его в период с середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено,

– заявил Фьюри.

Усик и Джошуа проведут реванш