Ф'юрі ставить на дострокову перемогу Усика
Непереможний Ф'юрі зазначив, що в реванші може статися будь-що, адже це бокс. За його словами, Джошуа великий та сильний боксер.
Варте уваги Найкращий тренер простягнув руку допомоги Джошуа перед реваншем з Усиком
"Якщо Джошуа знову програє Олександру Усику, то де він опиниться? Але я не кажу, що тут уже все вирішено, бо це бокс у важкій вазі, а Джошуа – великий та сильний хлопець. Джошуа може вразити Усика", – сказав Тайсон.
На думку Ф'юрі, 35-річний Усик зупинить Джошуа ближче до закінчення поєдинку або знову виграє рішенням суддів.
Але, швидше за все, результат буде таким: Олександр зупинить його в період із середини бою до пізніх раундів або ще раз переможе одностайним рішенням суддів. Після цього з Джошуа буде покінчено,
– заявив Ф'юрі.
Усик і Джошуа проведуть реванш
- Перша зустріч боксерів відбулася у вересні 2021 року у Лондоні й закінчилася переконливою перемогою Усика рішенням суддів.
- Після невдачі Джошуа заявив про реванш з небитим Усиком. Спершу була інформація, що реванш відбудеться у березні – квітні 2022 року.
- За попередньою інформацією, бій відбудеться наприкінці весни або в перший тиждень літа.
- Поєдинок знову пройде у Великій Британії або Саудівській Аравії.