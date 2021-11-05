Джошуа бесит, что его списали со счетов перед реваншем с Усиком, – Тони Беллью

Мало кто верит в победу Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком. Такие прогнозы вызывают только недовольство и злость британского боксера.

Беллью: словно весь мир настроен против Джошуа

Большинство экспертов и людей в боксерском сообществе предсказывают вторую подряд победу Александра Усика. По их мнению, Энтони Джошуа не сможет ничего придумать, чтобы удивить украинца.

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Бывший чемпион Тони Беллью считает, что такие неутешительные прогнозы только злят боксера из Великобритании. Вряд ли Энтони нравится то, что его списали со счетов. Такие мысли могут добавить британцу мотивации, чтобы доказать всем, что он способен свергнуть украинца.

Джошуа уже чувствует так, будто весь мир настроен против него. Его бесит, что все уже списали его со счетов перед реваншем с Усиком. Думаю, Энтони горит желанием доказать свой уровень,

– заявил Беллью.

Заговорил Тони и о смене тренера Джошуа. Беллью считает, что такое решение должен принимать британский боксер: "Что касается возможного нового тренера, то Джошуа должен сам решить, что делать дальше. Он принимает решение, это его карьера".

Усик – Джошуа: что известно о реванше

Реванш между Усиком и Джошуа может состояться весной 2022 года. Британец попытается вернуть свои чемпионские пояса, которые потерял после поражения в сентябре 2021 года. Тогда Александр праздновал победу по единогласному решению судей.

Второй поединок может состояться в Украине. Усик готов побоксировать на НСК "Олимпийский" в Киеве. Не против и Джошуа.

Реванш будет последним боем между Энтони и Александром. Промоутер Александр Красюк заявил, что трилогии, то есть третьего поединка, в истории противостояний между этими боксерами не будет.