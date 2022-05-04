Джошуа анонсировал сложный реванш против Усика

Энтони Джошуа начал подготовку ко второму бою против Александра Усика. Британский боксер готов к серьезному реваншу.

Джошуа: Меня ждет тяжелый бой с Усиком

Уже летом 2022 Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика за поражение в 2021 году. Британец не ожидает легкой прогулки во втором поединке.

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В настоящее время все внимание Джошуа сконцентрировано на украинском боксере. В своем интервью Энтони вспомнил Тайсона Фьюри, неожиданно объявившего об окончании карьеры. По мнению Джошуа, его земляк вернется на ринг, если ему поступит отличное предложение по поводу поединка.

Если Фьюри захочет вернуться к рингу, то сможет заработать много денег. Но у меня сейчас другая задача: меня ждет тяжелое сражение с Усиком. А потом посмотрим. Думаю, Фьюри еще вернется, если будет хороший вариант,

– сказал будущий соперник Усика.

Отметим, что большинство людей из мира бокса склоняются к тому, что в реванше украинец во второй раз победит Энтони. В этом списке даже глава Top Rank Боб Арум и сам Тайсон Фьюри. "Цыганский король" попросил украинца изрядно натолкнуть его земляка.

Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном