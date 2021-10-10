Джошуа активировал опцию реванша с Усиком, – промоутер британца Хирн

Джошуа воспользовался возможностью реванша в противостоянии с Александром Усиком. Теперь фанатов ждет второй бой между боксерами.

Реваншу быть

Джошуа попытается отобрать чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые у него отобрал Александр Усик. По словам британского промоутера Эдди Хирна, Джошуа уже официально активировал прописанный в контракте пункт о реванше.

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Интересно, что в случае поражения в первом поединке такой возможности у Усика бы не было.

Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал прописанный пункт о реванше и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет скорее вернуться в игру,

– заявил Хирн.

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Реванш боксеры могут провести в феврале – марте 2022 года.