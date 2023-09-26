Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Джордж Гроувз верит в Александра Усика. Британец уверен, что слова Фьюри ему ничем не помогут.

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Не словом, а делом

Джордж Гроувз, и раньше ставивший "ставку" на Александра Усика, до сих пор уверен, что украинец взял бы верх над Тайсоном Фьюри, если бы те все же сошлись на одном ринге. Бывший чемпион мира еще больше убедился в правильности своих ожиданий, просмотрев крайнее сражение Усика против Дюбуа, где Александр оказался сильнее, хотя и многие горланят, что у Даниэля скандально "украли" победу.

Гроувз отметил, что Усик всегда проводил выездные бои и всегда выходил из них победителем, а вот Фьюри в последнее время боксирует не так регулярно (после хороших побед над Деонтеем Уайлдером, которые были несколько лет назад и за которыми было приятно наблюдать, ему не бросали. серьезных вызовов). Джордж отметил и бойцовские качества украинца, в частности то, что Александр имеет меньший размах рук, но он подвижный и быстрый в бою и действует под большими углами. Более того, Усик не будет находиться в зоне досягаемости, чтобы на него опирались, хватали и держали.

Это не будет легкое сражение для Усика, но я думаю, что у него хватит умений, боксерского интеллекта, атлетизма и он справится с играми ума Фьюри. Я думаю, что все, что было у Фьюри и что стало для него главным атрибутом, Усик уже видел или может с этим справиться. У него есть боксерские умения, ведь он чемпион среди любителей,

– сказал Гроувз.

Нереализованный бой Усика и Фьюри