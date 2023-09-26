Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Джордж Гроувз вірить у Олександра Усика. Британець переконаний, що слова Ф'юрі йому нічим не допоможуть.

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Не словом, а ділом

Джордж Гроувз, котрий і раніше ставив "ставку" на Олександра Усика, до цих пір впевнений, що українець взяв би гору над Тайсоном Ф'юрі, якби ті все ж зійшлись на одному рингу. Колишній чемпіон світу ще більше переконався у правильності своїх очікувань, переглянувши крайній бій Усика проти Дюбуа, де Олександр виявився сильнішим, хоча й багато хто горланить, що у Даніеля скандально "вкрали" перемогу.

Гроувз зазначив, що Усик завжди проводив виїзні бої і завжди виходив із них переможцем, а от Ф'юрі останнім часом боксує не так регулярно (після хороших перемог над Деонтеєм Вайлдером, які були кілька років тому і за якими було приємно спостерігати, йому не кидали серйозних викликів). Джордж відзначив й бійцівські якості українця, зокрема, те, що Олександр має менший розмах рук, але він рухливий і швидкий у бою та діє під великими кутами. Ба більше, Усик не перебуватиме в зоні досяжності, щоб на нього спиралися, хапали й тримали.

Це не буде легкий бій для Усика, але я думаю, що в нього вистачить умінь, боксерського інтелекту, атлетизму і він впорається з іграми розуму Ф'юрі. Я думаю, що все, що було у Ф'юрі і що стало для нього головним атрибутом, Усик уже бачив або може з цим впоратися. У нього є боксерські вміння, адже він чемпіон серед любителів,

– сказав Гроувз.

Нереалізований бій Усика та Ф'юрі