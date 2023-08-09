Фьюри признался, что он горит желанием попробовать свои силы на одном ринге с Александром Усиком. Но вот Тайсон считает такой бой легкой прогулкой

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Слишком много говорит

Британский боксер отметил, что он не имеет отношения к отмене поединка между ним и Александром Усиком, хотя украинец ранее отмечал, что он соглашался даже на распределение гонорара 70%/30% в пользу Тайсона Фьюри. Таким образом, Усик подчеркнул, что "Цыганский король" разными путями "соскакивал" с поединка, не собираясь выходить с ним на бой и проводить поединок за "абсолюта".

К тому же британец все же убежден, что в боксе нет ни одной принудительности, то есть бой не должен происходить, если одна из сторон не готова к нему. Более того, Тайсон Фьюри все же сказал, что надеется в будущем провести легендарную дуэль против Усика, отметив, что он не считает украинца сложным соперником.

Мы не знаем причин, по которым Усик не согласился на бой в апреле. Я уверен, что у него были свои причины, а потом мы узнали, что подписал контракт со Skills Challenge – боксерской компанией из Саудовской Аравии. Какими бы ни были его причины, я уверен, что они устраивают его и его семью. Я думаю, что в этом виде спорта можно делать только то, что ты можешь делать. Если бои доступны в это время, то ты их проводишь, а если они недоступны, то ты их не проводишь Будем ли мы сражаться в будущем? Надеюсь. Я хотел бы. Я всегда считал, что это легкое сражение,

– сказал Фьюри

Следующий бой Усика