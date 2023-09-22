Тайсон Фьюри назвал единственного оппонента, который может одолеть его на ринге. Страхом британца он сам.

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Главное сражение жизни

Тайсон Фьюри, не видя серьезного соперника ни в одном боксере мира, все же признался, что он может быть "покорен". Но вот одолеть британца может только он сам, а конкретнее – его психическое здоровье. Стоит отметить, что со своим давним врагом обладатель пояса WBC в тяжелом весе ведет борьбу уже длительное время.

Дело в том, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году британский боец впал в депрессию. В нелестный для себя период Тайсон страдал от наркотической зависимости. Более того, Фьюри открыто говорил о том, что в "темные времена чемпиона" у него были мысли даже о самоубийстве, однако пока он ведет победную серию в главном поединке своей жизни.

Самый сложный соперник – это я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри – это он сам. Ментально. Самая тяжелая битва, которую я когда-либо вел, – это психическое здоровье. Ты никогда не сможешь победить его. Никогда,

– сказал Фьюри.

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