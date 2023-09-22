Тайсон Фьюри назвал единственного оппонента, который может одолеть его на ринге. Страхом британца он сам.
Достойно внимания Маска снята окончательно: Фьюри признался, какое место в его жизни занимает спорт, вспомнив Усика
Главное сражение жизни
Тайсон Фьюри, не видя серьезного соперника ни в одном боксере мира, все же признался, что он может быть "покорен". Но вот одолеть британца может только он сам, а конкретнее – его психическое здоровье. Стоит отметить, что со своим давним врагом обладатель пояса WBC в тяжелом весе ведет борьбу уже длительное время.
Дело в том, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году британский боец впал в депрессию. В нелестный для себя период Тайсон страдал от наркотической зависимости. Более того, Фьюри открыто говорил о том, что в "темные времена чемпиона" у него были мысли даже о самоубийстве, однако пока он ведет победную серию в главном поединке своей жизни.
Самый сложный соперник – это я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри – это он сам. Ментально. Самая тяжелая битва, которую я когда-либо вел, – это психическое здоровье. Ты никогда не сможешь победить его. Никогда,
– сказал Фьюри.
Нереализованный бой с украинцем
- Стоит напомнить, что Тайсон, скорее всего, испытывает робость перед одним боксером, а именно Александром Усиком, поскольку избегает возможности посоревноваться на ринге с украинцем.
- Александр отмечал, что сначала нужно "накормить" Тайсона деньгами. Дело в том, что британец в последние моменты приготовления к поединку отказывался идти даже на выгодные для себя финансовые условия.
- Фьейри, в свою очередь, отвергал все обвинения в его сторону и отмечал, что Усик – это легкий соперник для него.
- К тому же тщеславный британец продолжал устраивать позаринговое шоу, забрасывая обиды в сторону украинца. Промоутер Александра же резко поставил на место Тайсона Фьюри.
- К тому же влиятельный руководитель Top Rank Боб Арум убежден, что британец в следующем поединке сойдется в битве с Усиком.