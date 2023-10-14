Ради раскрутки боя своего младшего сына Томми Фьюри с блогером KSI отец готов на все. Даже показывать свои обнаженные части тела.

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Новая выходка отца "Жадного пуза"

Во время пресс-конференции, посвященной бою младшего сына с блогером, Фьюри-старший снова разразился скандалом. Когда Томми спокойно общался с представителями медиа, его отец снял штаны и показал свою голую задницу всем присутствующим в зале. Зрители вынуждены были смотреть на это шоу, хотя такой перформанс предназначался представителям KSI. Любопытно, что в прямую трансляцию этот момент не попал.

Отец Фьюри снял штаны на пресс-конференции: смотрите видео

Напомним, что во время битвы взглядов боксеров неадекватный отец Фьюри начал бить стеклянную перегородку, используя свои кулаки и голову.

К слову, выставочный бой Томми Фьюри с блоггером KSI состоится 14 октября в Манчестере.