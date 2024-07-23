Кроме спортивной мотивации, атлеты на этом мультиспортивном празднике имеют также и финансовую. Каждая медаль национальной сборной на Играх-2024 принесет членам команды значительное денежное вознаграждение.

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Вознаграждение для украинских призеров Олимпиады-2024

НОК Украины утвердил суммы гонорара за выступления "олимпийцев" в столице Франции. По сравнению с предыдущим турниром вознаграждение для украинских атлетов не изменилось за "золото", однако увеличилось за "серебро" и "бронзу".

За каждую золотую медаль наши спортсмены, как и раньше, получат 125 тысяч долларов. За второе же место на подиуме в Париже предусмотрена выплата в 100 тысяч долларов (было 80 000), а за третье 80 тысяч (было 55 000).

Отметим, что на летней Олимпиаде-2024 сборную Украины представят 140 атлетов (20-й показатель из всех стран мира) в 23 видах спорта. Больше всего представителей будет в легкой атлетике – 25.

Важно. Официальным телетранслятором Олимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах: телеканале Суспільне Спорт, региональных телеканалах Суспільного и на сайте Суспільне Спорт.

Напомним, что на предыдущей летней Олимпиаде-2021 в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.