Впереди нашего чемпиона ожидает реванш с Тайсоном Фьюри. После этого Александр Усик заявлял, что планирует вернуться в крузервейт.
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Усик готов к новым вызовам
Однако есть вероятность, что карьера первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов может измениться гораздо кардинальнее. Директор команды Усика рассказал, что украинец после второй битвы с Фьюри может перейти в бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора или попробовать себя в ММА.
Александр Усик признался, что действительно готов рассмотреть такие варианты в будущем. Он обратился к экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору с соответствующим месседжем.
Мы работаем сейчас. Не знаю, подерусь ли на голых кулаках, это вполне возможно. Моя команда работает, это интересно, почему бы не попробовать? UFC? Почему бы и нет? Конор Макгрегор, погнали! Эй, я готов драться,
– сказал Усик.
Напомним, что предварительно реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря.