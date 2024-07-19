Честь Украины во Франции будет защищать 140 спортсменов будет защищать 140 спортсменов. Они будут выступать в 23-х видах спорта. Наибольшее представительство будет в легкой атлетике – 25 атлетов, информирует 24 Канал.

Интересно Вслед за мировым рекордом: какие шансы Магучих победить на Олимпиаде-2024

Сколько участников от Украины поедет на Игры во Францию

Меньше всего в тяжелой атлетике и бадминтоне – по одному спортсмену.

Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в истории на Олимпиаде. Перед этим антирекорд был на Олимпийских играх-2020 Токио, которые из-за пандемии коронавируса были отсрочены на год – 155 спортсменов.

К слову. Олимпийские игры-2024 в Париже будут проходить до 11 августа.

Где смотреть Олимпиаду-2024

Суспільне Спорт – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Бесплатно Игры-2024 на телевидении и онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

телеканале Суспільне Спорт

местных телеканалах Суспільне Мовлення

сайт Суспільне Спорт

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады во Франции можно будет посмотреть на первом канале Суспільного Мовлення. Также ежедневно будут включаться информационно-аналитические студии.

Ежедневно Суспільне будет показывать 14 часов соревнований из Франции. Включения будут начинаться в 10 утра (по киевскому времени). Соревнования будут показывать до полуночи.

На сайте 24 Канала будет вся свежая информация с Олимпийских игр-2024.