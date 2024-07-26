26 июня в 20:30 началась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2024. Знаменосцами Украины стали Элина Свитолина и Михаил Романчук, пишет 24 канал.

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Выход украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024

По приезду на церемонию открытия турнира, украинскую делегацию очень тепло встретили возле места посадки на лодку.

Встреча представителей Украины: видео

Накануне официальной презентации Украины, НОК опубликовал фото украинских спортсменов на лодке, которые были наготове, чтобы плыть по Сене.



Украинские спортсмены перед презентацией Украины / Фото НОК Украины

Также НОК показал знаменосцев Украины – Элину Свитолину и Михаила Романчука.



Элина Свитолина и Михаил Романчук / Фото НОК Украины.

Марта Костюк в своих соцсетях также поделилась фото с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.



Дарья Белодед, Михаил Романчук, Элина Свитолина и Марта Костюк / Фото из сторис Марты Костюк

Чуть позже НОК опубликовал видео с лодки, где украинская делегация плывет по Сеной.

Украинцы плывут по Сене: смотрите видео

А впоследствии состоялся и официальный выход Украины. Наши спортсмены громко выкрикивали: «Украина».

Официальный выход Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024: смотрите видео

Отметим, что соревнования Олимпиады-2024 начнутся 27 августа. Официальным транслятором является Общественное.