Джокович заложник коммунистического штата, – в Австралии фаната заставили спрятать плакат
Источник:твиттер Бена Ротенберга
Новак Джокович продолжает бороться за право попасть в Австралию и сыграть на Australian Open. Поддерживают сербского теннисиста и его фанаты. Но одну из акций протестов сразу прекратили.
Плакат фаната о Джоковиче назвали неуместным
Инцидент с фанатом произошел в Мельбурне на арене имени легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Корт на арене Лейвера – главный на Australian Open.
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Один из фанатов на арене держал плакал "#Новакс Джокович. Заложник коммунистического штата Дэна Эндрюса".
Дэн Эндрюс – премьер-министр штата Виктория, где проходит Australian Open.
Фанат с плакатом в поддержку Джоковича / Фото из твитера Бена Ротенберга
Акцию фаната сразу прекратили. Болельщику запретили держать плакат, посвященный Новаку Джоковичу.
Сообщается, что охранник, который разговаривал с болельщиком, назвал плакат "неуместным". Вместе с тем, охранник не смог сформулировать причину.
На вопрос, в чем проблема, он сказал: "Вы прекрасно знаете, о чем я" – и вспомнил о Джоковиче.
Журналист Бен Ротенберг отметил, что текст на постере фаната нарушает пункт правил, запрещающий проносить на стадион политические плакаты.
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Что известно о скандале вокруг Джоковича
- Лидер рейтинга ATP 4-го января вылетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open 2022. Участие серба в турнире еще раньше было под вопросом из-за того, что он не раскрывал свой статус вакцинации.
- Теннисист сообщил, что получил медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Таким образом, Джокович вроде бы подтвердил, что не вакцинирован.
- Но, чтобы попасть в Австралию, нужно быть привитым. Когда Новак прилетел в Мельбурн – его задержали в аэропорту и впоследствии даже аннулировали визу.
- Министр здравоохранения Австралии Грег Хант рассказал, что медотвод Джоковичу предоставил штат Виктория. По его информации, документ не соответствует требованиям пограничной службы Австралии.
- Джокович подал апелляцию, которую рассмотрят 10-го января.