Джокович заложник коммунистического штата, – в Австралии фаната заставили спрятать плакат

Новак Джокович продолжает бороться за право попасть в Австралию и сыграть на Australian Open. Поддерживают сербского теннисиста и его фанаты. Но одну из акций протестов сразу прекратили.

Плакат фаната о Джоковиче назвали неуместным

Инцидент с фанатом произошел в Мельбурне на арене имени легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Корт на арене Лейвера – главный на Australian Open.

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Один из фанатов на арене держал плакал "#Новакс Джокович. Заложник коммунистического штата Дэна Эндрюса".

Дэн Эндрюс – премьер-министр штата Виктория, где проходит Australian Open.

Фанат с плакатом в поддержку Джоковича / Фото из твитера Бена Ротенберга

Акцию фаната сразу прекратили. Болельщику запретили держать плакат, посвященный Новаку Джоковичу.

Сообщается, что охранник, который разговаривал с болельщиком, назвал плакат "неуместным". Вместе с тем, охранник не смог сформулировать причину.

На вопрос, в чем проблема, он сказал: "Вы прекрасно знаете, о чем я" – и вспомнил о Джоковиче.

Журналист Бен Ротенберг отметил, что текст на постере фаната нарушает пункт правил, запрещающий проносить на стадион политические плакаты.

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