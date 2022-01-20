Джокович владеет акциями компании, которая разрабатывает лекарства от COVID-19

Новак Джокович пропускает Australian Open 2022 из-за того, что не вакцинировался от коронавируса и был депортирован из Австралии. Оказывается, что сербский теннисист, несмотря на публичные заявления против обязательной вакцинации, помогает в борьбе с пандемией.

Джокович вложился в борьбу с COVID-19

С 2020 года первая ракетка мира владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая занимается разработкой препарата против коронавируса.

Примечательно Джокович планирует подать на Австралию иск на 6 миллионов долларов

Глава компании Иван Лонкаревич подтвердил, что Джокович приобрел акции компании в июне 2020 года. Он не уточнил сумму инвестиций титулованного спортсмена.

По его словам, компания разрабатывает лекарства против коронавируса, а не вакцину. Сообщается, что QuantBioRes разрабатывает пептид, препятствующий проникновению коронавируса в клетку человека.

Как рассказал Лонкаревич, в компании работает около 11 исследователей в Дании, Австралии и Словении. Летом 2022 года QuantBioRes планирует провести клинические испытания в Великобритании.

Интересно, что издание Klix.ba еще в июне 2020 года сообщало, что Новак Джокович и его жена Елена основали эту компанию.

Что известно о позиции Джоковича касательно вакцинации