Джокович владеет акциями компании, которая разрабатывает лекарства от COVID-19
Источник:The Guardian
Новак Джокович пропускает Australian Open 2022 из-за того, что не вакцинировался от коронавируса и был депортирован из Австралии. Оказывается, что сербский теннисист, несмотря на публичные заявления против обязательной вакцинации, помогает в борьбе с пандемией.
Джокович вложился в борьбу с COVID-19
С 2020 года первая ракетка мира владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая занимается разработкой препарата против коронавируса.
Примечательно Джокович планирует подать на Австралию иск на 6 миллионов долларов
Глава компании Иван Лонкаревич подтвердил, что Джокович приобрел акции компании в июне 2020 года. Он не уточнил сумму инвестиций титулованного спортсмена.
По его словам, компания разрабатывает лекарства против коронавируса, а не вакцину. Сообщается, что QuantBioRes разрабатывает пептид, препятствующий проникновению коронавируса в клетку человека.
Как рассказал Лонкаревич, в компании работает около 11 исследователей в Дании, Австралии и Словении. Летом 2022 года QuantBioRes планирует провести клинические испытания в Великобритании.
Интересно, что издание Klix.ba еще в июне 2020 года сообщало, что Новак Джокович и его жена Елена основали эту компанию.
Что известно о позиции Джоковича касательно вакцинации
- Новак Джокович в апреле 2020 года публично заявил, что является противником обязательной вакцинации. Летом того же года теннисист попал в громкий скандал.
- Сербский теннисист организовал выставочные турниры в Белграде и Загребе. На соревнованиях спортсмены не соблюдали никаких мер предосторожности, в результате чего турнир в Загребе остановили.
- Ряд спортсменов и тренеров заразились коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал Джокович и члены его команды.
- Летом 2021 года серб снова проводил турниры и на этот раз при содействии теннисиста были развернуты центры вакцинации.
- Что касается самого Джоковича, то он скрывал свой статус вакцинации. Теннисист пытался въехать в Австралию, однако местные власти приняли решение депортировать Новака.
- Серб убеждал, что получил медицинский отвод от вакцинации. Одним из условий въезда в Австралию является обязательная вакцинация. Джокович проиграл дело в суде.