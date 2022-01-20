Джокович вклався у боротьбу з COVID-19

З 2020 року перша ракетка світу володіє 80% акцій данської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка займається розробкою препарату проти коронавірусу.

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Голова компанії Іван Лонкаревич підтвердив, що Джокович придбав акції компанії у червні 2020-го. Він не уточнив суму інвестицій титулованого спортсмена.

За його словами, компанія розробляє ліки проти коронавірусу, а не вакцину. Повідомляється, що QuantBioRes розробляє пептид, який перешкоджає проникненню коронавірусу в клітину людини.

Як розповів Лонкаревич, у компанії працюють близько 11 дослідників у Данії, Австралії та Словенії. Влітку 2022 року QuantBioRes планує провести клінічні випробування у Великій Британії.

Цікаво, що видання Klix.ba ще у червні 2020 року повідомляло, що Новак Джокович та його дружина Єлена заснували цю компанію.

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