Джокович вложился в борьбу с COVID-19

С 2020 года первая ракетка мира владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая занимается разработкой препарата против коронавируса.

Примечательно Джокович планирует подать на Австралию иск на 6 миллионов долларов

Глава компании Иван Лонкаревич подтвердил, что Джокович приобрел акции компании в июне 2020 года. Он не уточнил сумму инвестиций титулованного спортсмена.

По его словам, компания разрабатывает лекарства против коронавируса, а не вакцину. Сообщается, что QuantBioRes разрабатывает пептид, препятствующий проникновению коронавируса в клетку человека.

Как рассказал Лонкаревич, в компании работает около 11 исследователей в Дании, Австралии и Словении. Летом 2022 года QuantBioRes планирует провести клинические испытания в Великобритании.

Интересно, что издание Klix.ba еще в июне 2020 года сообщало, что Новак Джокович и его жена Елена основали эту компанию.

Что известно о позиции Джоковича касательно вакцинации

  • Новак Джокович в апреле 2020 года публично заявил, что является противником обязательной вакцинации. Летом того же года теннисист попал в громкий скандал.
  • Сербский теннисист организовал выставочные турниры в Белграде и Загребе. На соревнованиях спортсмены не соблюдали никаких мер предосторожности, в результате чего турнир в Загребе остановили.
  • Ряд спортсменов и тренеров заразились коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал Джокович и члены его команды.
  • Летом 2021 года серб снова проводил турниры и на этот раз при содействии теннисиста были развернуты центры вакцинации.
  • Что касается самого Джоковича, то он скрывал свой статус вакцинации. Теннисист пытался въехать в Австралию, однако местные власти приняли решение депортировать Новака.
  • Серб убеждал, что получил медицинский отвод от вакцинации. Одним из условий въезда в Австралию является обязательная вакцинация. Джокович проиграл дело в суде.