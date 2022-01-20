Джокович планирует возместить ущерб

СМИ сообщают, что сумма иска Джоковича может составить 6 миллионов долларов.

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Это потенциальные призовые за победу – два миллиона долларов, а также моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение – 4,3 миллиона долларов.

Пока нет информации, в какой суд обратится серб.

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