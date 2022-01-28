Джокович мог сфальсифицировать результаты тестирования, чтобы сыграть на Australian Open, – СМИ

Сербский теннисист Новак Джокович пропускает Australian Open 2022 из-за того, что был депортирован из Австралии. Первая ракетка мира не был вакцинирован и пытался попасть в страну с медицинским отводом. Журналистское расследование показало, что серб мог сфальсифицировать результаты тестирований.

У журналистов есть вопросы к хронологии тестов Джоковича

По версии Джоковича и его адвокатов, теннисист переболел коронавирусом в декабре 2021 года, поэтому не мог быть вакцинирован. Теннисист получил специальную "справку", которую австралийские пограничники не приняли.

К слову Джокович владеет акциями компании, которая разрабатывает лекарства от COVID-19

Газета Der Spiegel изучила ПЦР-тестирование Джоковича. Положительный тест на коронавирус, который Джокович, вероятно, сдал 16 декабря, был внесен в сербскую базу с задержкой в ​​10 дней.

Тестирование Джоковича изучили и журналисты BBC и подтвердили результаты расследования коллег из Der Spiegel.

Положительный тест теннисиста попал в систему института здравоохранения Сербии. Все результаты имеют уникальный код и сначала журналисты решили проверить, вносят ли их в хронологическом порядке.

Они построили хронологию документов и оказалось, что все 56 образцов тестов показали зависимость серийного номера от даты проведения. Чем старше дата теста, тем выше его серийный номер.

Кстати Джокович может больше никогда не сыграть на Australian Open

Поэтому журналистов заинтересовало, почему более ранний положительный тест Джоковича (16 декабря) имеет более поздний порядковый номер, чем отрицательный (22 декабря).

Номер положительного теста Джоковича 7371999 и отрицательного – 7320919. Выяснилось, что Джокович – единственный, кто выпадает из очередности.

В BBC предположили, что причиной несовпадения является то, что Новак сдал тесты в разных лабораториях. Тем не менее, журналисты получили две другие справки из лаборатории, где серб сдал положительный тест.

Результаты этих двух тестирований, сделанных через 2 – 4 дня после Джоковича, в системе имеют более низкие коды подтверждения. Хотя Джокович сдал положительный тест раньше.

Джоковича депортировали из Австралии