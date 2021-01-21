Британский боксер Джо Джойс в предвкушении поединка с украинцем Александром Усиком. Хотя стороны далеки от заключения соглашения о бое, Джойс уже убеждает, что выиграет у Усика.

Я иду за тобой, Усик

35-летний Джойс, который до сих пор не знает горечи поражений на профи-ринге, рассказал, что видел предыдущий бой Усика против Дерека Чисоры. Об этом сообщает fightnews.info.

Стоит внимания Почему Джо Джойс идеальный соперник для Усика

Как известно, Усик выиграл у Чисоры единогласным решением судей.

Я смотрел поединок Усика с Чисорой и увидел хорошее выступление Дерека. Он отдал все, что у него было. Поединок получился близким, но Усик был чуть более ловким. Он работал на ногах, включил велосипед и двигался по всему рингу. Казалось, что он просто ускользал от Чисоры,

– сказал Джойс.

Джойс заявил, что более габаритный боксер, чем Чисора. Джо – выше и имеет больший размах рук. Однако Чисора тяжелее.

"Я больше Чисоры, мой рост – 197 сантиметров, у меня более быстрые ноги. Я думаю, что этот бой будет лучше. У меня есть нужные инструменты, чтобы сделать свою работу. Я считаю, что остановлю Усика. Усик! Я иду за тобой, Усик", – резюмировал Джойс.

К слову Наш реванш будет еще лучше, – Джо Джойс о бое с Усиком

Что известно о бое Усик-Джойс

В WBO готовы одобрить бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. При таких обстоятельствах Джошуа не придется проводить защиту титула WBO против Усика в следующем поединке. Усик – официальный претендент.

Существует вероятность, что Усик получит отступные, чтобы не требовать поединок за титул. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.

В то же время в команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону будет временный титул чемпиона WBO или же они определят претендента на пояс.