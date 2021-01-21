Британський боксер Джо Джойс у передчутті поєдинку з українцем Олександром Усиком. Хоча сторони далекі від укладення угоди про бій, Джойс вже переконує, що виграє в Усика.

Я йду за тобою, Усик

35-річний Джойс, який досі не знає гіркоти поразок на профі-ринзі, розповів, що бачив попередній бій Усика проти Дерека Чісори. Про це повідомляє fightnews.info.

Варте уваги Чому Джо Джойс ідеальний суперник для Усика

Як відомо, Усик виграв у Чісори одноголосним рішенням суддів.

Я дивився поєдинок Усика з Чісорою і побачив гарний виступ Дерека. Він віддав все, що у нього було. Поєдинок вийшов близьким, але Усик був трохи більш спритним. Він працював на ногах, включив велосипед і рухався по всьому рингу. Здавалося, що він просто вислизав від Чісори,

– сказав Джойс.

Джойс заявив, що більш габаритний боксер, аніж Чісора. Джо – вищий та має більший розмах рух. Однак Чісора важчий.

"Я більший за Чісору, мій зріст – 197 сантиметрів, у мене більш швидкі ноги. Я думаю, що цей бій буде кращий. У мене є потрібні інструменти, щоб зробити свою роботу. Я вважаю, що зупиню Усика. Усик! Я йду за тобою, Усик", – резюмував Джойс.

До слова Наш реванш буде ще кращим, – Джо Джойс про бій з Усиком

Що відомо про бій Усик – Джойс

У WBO готові схвалити бій між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. За таких обставин Джошуа не доведеться проводити захист титулу WBO проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.

Існує ймовірність, що Усик отримає відступні, щоб не вимагати поєдинок за титул. Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.

Водночас у команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону буде тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони визначать претендента на пояс.