Джо Джойс: Я зупиню Усика
Британський боксер Джо Джойс у передчутті поєдинку з українцем Олександром Усиком. Хоча сторони далекі від укладення угоди про бій, Джойс вже переконує, що виграє в Усика.
Я йду за тобою, Усик
35-річний Джойс, який досі не знає гіркоти поразок на профі-ринзі, розповів, що бачив попередній бій Усика проти Дерека Чісори. Про це повідомляє fightnews.info.
Варте уваги Чому Джо Джойс ідеальний суперник для Усика
Як відомо, Усик виграв у Чісори одноголосним рішенням суддів.
Я дивився поєдинок Усика з Чісорою і побачив гарний виступ Дерека. Він віддав все, що у нього було. Поєдинок вийшов близьким, але Усик був трохи більш спритним. Він працював на ногах, включив велосипед і рухався по всьому рингу. Здавалося, що він просто вислизав від Чісори,
– сказав Джойс.
Джойс заявив, що більш габаритний боксер, аніж Чісора. Джо – вищий та має більший розмах рух. Однак Чісора важчий.
"Я більший за Чісору, мій зріст – 197 сантиметрів, у мене більш швидкі ноги. Я думаю, що цей бій буде кращий. У мене є потрібні інструменти, щоб зробити свою роботу. Я вважаю, що зупиню Усика. Усик! Я йду за тобою, Усик", – резюмував Джойс.
До слова Наш реванш буде ще кращим, – Джо Джойс про бій з Усиком
Що відомо про бій Усик – Джойс
- У WBO готові схвалити бій між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. За таких обставин Джошуа не доведеться проводити захист титулу WBO проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.
- Існує ймовірність, що Усик отримає відступні, щоб не вимагати поєдинок за титул. Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.
- Водночас у команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону буде тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони визначать претендента на пояс.
Що відомо про Джойса?Британський боксер провів 12 боїв і всі виграв (11 нокаутом). Джойс – срібний призер Олімпіади-2016. На любительському рівні він програв Усику.
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