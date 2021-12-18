Джима с нулем может бороться за топ-3, – обнадеживающее заявление тренера Украины по биатлону
Источник:Суспільне Спорт
Украинская сборная по биатлону не впечатляет результатами в начале сезона. Тренер женской команды Урош Велепец рассказал о нестабильной стрельбе Юлии Джимы.
Велепец: это не техническая ошибка
Если ногами Юлия Джима еще может конкурировать с соперницами, то работа на стрельбище, мягко говоря, плохая. Биатлонистка, которая когда-то отмечалась хорошей стрельбой, потеряла свою стабильность после увеличения скорости.
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Урош Велепец прокомментировал начало сезона для 31-летней киевлянки. Словенский наставник уверен, что биатлонистке нужно спокойнее подходить к стрельбе, тогда у Юлии будут шансы побороться не только за десятку лучших, но и за медали.
По Джимы, то стрельба уже несколько дней нестабильна. Это не техническая ошибка, нужно просто успокоиться и работать. Уверен, что будет попадать. Рад, что скорость осталась, она может с нулем попадать в топ-3 или топ-6,
– сказал главный наставник сборной.
Как выступает Джима в новом сезоне
- Самый высокий ее результат в сезоне-2021/2022 – это 14-е место в гонке преследования в шведском Эстерсунде.
- Еще дважды завершала гонку в топ-20. Было это в спринте во все том же Эстерсунде, когда Джима стала 19-ю и 15-ю украинка финишировала в спринте в австрийском Хохфильцене.
- За четыре этапа Юлия Джима показывает лучший результат среди украинок. Олимпийская чемпионка в Сочи идет 26-й в общем зачете Кубка мира, имея в своем активе 95 очков.