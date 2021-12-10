Дебютная победа Солы

Соле удалось одержать победу в спринте благодаря чистой стрельбе на двух огневых рубежах и отличной дистанционной скорости.

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Белорусская биатлонистка опередила француженку Жустин Бреза на 46 секунд. Впрочем, Бреза была вынуждена заехать на два штрафных круга и заняла второе место.

К сведению. Для Соли спринт в Хохфильцене – самый лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. Она впервые одержала победу.

Третье место в спринте заняла норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд. Несмотря на чистую стрельбу, она проиграла Соли 50 секунд. От второго места ее отделили всего 4 секунды.

Как выступили украинки

Украину в спринте представляло пятеро биатлонисток. Лучший результат продемонстрировала Юлия Джима, которая с двумя промахами финишировала на 15 месте.

В зачетную зону попали и Елена Белосюк. С одним штрафным кругом она завершила спринт на 23-й позиции.

Важно. Джима и Белосюк единственные из украинок, кто примет участие в гонке преследования 12 декабря.

К сожалению, в гонку-преследование не отобрались Дарья Блашко, Ольга Абрамова и Ирина Петренко. Блашко через два штрафных круга заняла 68-е место.

Петренко, впервые выступившая на Кубке мира по сезону-2017/2018, с двумя штрафными кругами – 75-я. Абрамова, несмотря на один круг штрафа, финишировала только на 84-м месте.

Результаты женского спринта в Хохфильцене.

1. Анна Сола (Беларусь, 0+0) 20:44.4

2. Жустин Бреза (Франция, 1+1)+46.8

3. Марте Олсбю (Норвегия, 0+0)+50.3

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15. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:32.9

24. Елена Белосюк (Украина 1+1) +1:44.3

68. Дарья Блашко (Украина, 1+1) +2:58.8

75. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +3:12.1

84. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +3:25.8