Две неожиданности на пьедестале

Шведский Эстерсунд морозной и ветреной погодой встретил биатлонисток на трассе. Маленькую сенсацию сотворила австрийка Хаузер. Лиза-Тереза выбила все мишени и победила в спринте.

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Серебряную награду получила Эльвира Эберг, сестра Ханны Эберг. Эльвире совсем немного не хватило, для того чтобы повторить успех своей старшей сестры. Тройку лидеров замкнула еще одна неожиданность спринта из Беларуси Анна Сола.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая с одним недостатком финишировала 19-й. Другие биатлонистки сине-желтой команды провалились.

Результаты женского спринта

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

2. Эльвира Эберг (Швеция) +12.5

3. Анна Сола (Беларусь) +14.4

…

19. Юлия Джима (Украина) + 59.6

49. Дарья Блашко +1:50.7

60. Валя Семеренко +2:04.9

66. Елена Билосюк +2:18.6

77. Вита Семеренко +2:31.9

Ни одна не отстрелялась на ноль

Первой среди украинок на старт вышла Елена Билосюк. Опытная спортсменка безупречно отстрелялась на лежке, но не рвала темп на трассе. Поэтому ее результат после первой стрельбы был вне топ-10.

Поддержала подругу по команде Юлия Джима, которая с нулем ушла на второй круг. Даже порывы ветра не помешали киевлянке быстро отстреляться на огневом рубеже. Украинка попала в десятку лучших.

Через несколько минут на вторую свою стрельбу приехала Билосюк. Елена не смогла справиться с ветром и дважды промахнулась. Неожиданно для всех лидерство после первых двух стрельб захватила белоруска Динара Алымбекова.

Джима могла быть в топ-10

На стойке Джима обидно попала четвертым выстрелом в "молоко" и поехала на штрафной круг. Если бы Юлии удалось выбить все пять мишеней, то смогла бы претендовать на лидерские позиции.

Третьей на трассу поехала под 49-м номером Вита Семеренко. Одна из сестер уже на первой стрельбе выбила 4 из 5-ти. Что не скажешь о ее второй стрельбе – чисто. Относительно лидеров, то великолепную гонку выдала австрийская биатлонистка Лиза-Тереза Хаузер, которая с двумя нулями возглавила таблицу.

Блашко не стала лучшей

Предпоследней из украинок на трассу вышла Валя Семеренко. Вторая из сестер с нулем прошла первую стрельбу. От лидера отставание составляло 35 секунд. Валентина, как и ее сестра Вита, завершила гонку с одним кругом штрафа.

Последней на старт выехала Дарья Блашко, которая присоединилась к главной команде после двух "бронз" на Кубке IBU. Уже на лежке украинка выбила все пять мишеней. Интересно, что на первом круге Дарья ходом уступила лишь Джиме.

Не смогла с нулями пройти две стрельбы Блашко – третий выстрел в "молоко".

К слову. В гонку преследования отобрались Юлия Джима, Дарья Блашко и Валя Семеренко. Женский персьют состоится 4 декабря в 14:00.