Черная кошка перебежала дорогу

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результат девушек в спринте. Словенский специалист рассказал об отсутствии Ирины Петренко, которая только недавно вернулась в строй после перерывов в спорте, что был вызван рождением ребенка и травмой.

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К сожалению, Ирина вслед за Анастасией Меркушиной была вынуждена вернуться в Украину. После одной из тренировок у Петренко появился странный кашель, который не давал спортсменке покоя. Из-за этого тренерский штаб решил не рисковать здоровьем биатлонистки и отправить ее домой для прохождения медицинского обследования.

Все решит результат обследования

Уже после этого будет известно, сможет ли спортсменка продолжать бороться за место в команде, которая поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Ирина Петренко снова начала кашлять, мы ее отправим домой. Даже нашему врачу непонятно: нормальная тренировка, на следующий день – кашель с самого утра и целую ночь не спит. Надо сделать обследование и сказать, что надо делать: либо отдохнуть, либо лечить. В понедельник – в Украину как и Настя. Будем смотреть,

– сказал Велепец.

Петренко пока еще не набрала очков в общий зачет Кубка мира.