Черная кошка перебежала дорогу
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результат девушек в спринте. Словенский специалист рассказал об отсутствии Ирины Петренко, которая только недавно вернулась в строй после перерывов в спорте, что был вызван рождением ребенка и травмой.
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К сожалению, Ирина вслед за Анастасией Меркушиной была вынуждена вернуться в Украину. После одной из тренировок у Петренко появился странный кашель, который не давал спортсменке покоя. Из-за этого тренерский штаб решил не рисковать здоровьем биатлонистки и отправить ее домой для прохождения медицинского обследования.
Все решит результат обследования
Уже после этого будет известно, сможет ли спортсменка продолжать бороться за место в команде, которая поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин.
Ирина Петренко снова начала кашлять, мы ее отправим домой. Даже нашему врачу непонятно: нормальная тренировка, на следующий день – кашель с самого утра и целую ночь не спит. Надо сделать обследование и сказать, что надо делать: либо отдохнуть, либо лечить. В понедельник – в Украину как и Настя. Будем смотреть,
– сказал Велепец.
Петренко пока еще не набрала очков в общий зачет Кубка мира.
- Напомним, что Меркушина тоже из-за проблем со здоровьем вернулась в Украину. Все остальные украинки в строю и готовы улучшать свои результаты с каждой следующей гонкой.
- Биатлонистки выйдут на старт гонки преследования 18 декабря. Начало персьюта в 14: 00. В этот день на травму выйдут мужчины – в 16:00.
- Четвертый этап Кубка мира в Анси завершится 19 декабря двумя первыми в этом сезоне масс-стартами.