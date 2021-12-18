Очередные проблемы в составе Украины

Сборная Украины будет представлена в двух гонках. Первыми на старт выйдут женщины. В составе сине-желтой команды в персьют пробились четыре биатлонистки, но не все будут стартовать.

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К сожалению, Ирина Петренко возвращается в Украину для медицинского обследования. После тренировки у украинки ухудшилось состояние здоровья, поэтому тренеры решили не рисковать спортсменкой. Уже после медосмотра станет понятно, сможет ли Петренко, которая только в этом сезоне вернулась после травмы и рождения ребенка, тренироваться дальше.

Поэтому на старт выйдут три украинские биатлонистки. Первой в борьбу вступит капитан женской команды Елена Білосюк. Ее отставание от лидера, которой будет норвежка Марте Олсбю Ройзеланд, составляет более одной минуты.

Интересно, что разница во времени на старте между украинками будет лишь в 21 секунду.

Склад Украина на женский персьют

18. Елена Белосюк +1: 03

29. Дарья Блашко +1: 11

41. Юлия Джима +1:24

Что касается мужчин, то в Украине выйдут на трассу в Анси два биатлониста – Тарас Лесюк и Артем Тищенко. Оба стартуют в последних десятках.

Состав Украины на мужской персьют

46. Тарас Лесюк +1: 58

55. Артем Тищенко +2:11

Напомним, что основная мужская команда Украины пропускает четвертый этап Кубка мира во Франции.

Вниманию. Обе гонки состоятся 18 декабря. Женский персьют стартует в 14:00, а мужчины выйдут на трассу в 16:00 по киевскому времени.