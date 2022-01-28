Шевченко в ловушке Дженоа
Украинские СМИ 27-го января сообщили, что Шевченко не договорился с Дженоа о расторжении контракта. Однако президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию.
Стоит внимания Суркис рассказал о Шевченко, как возможном тренере Динамо, и оценил его провал в Дженоа
Он заявил, что стороны все еще ведут переговоры, поэтому кандидатура Шевченко на пост главного тренера Польши актуальна.
Теперь же польский журналист Павел Волосик информирует, что Шевченко не смог договориться с Дженоа о досрочном разрыве контракта.
Руководство генуэзского клуба не желает идти на уступки украинскому тренеру. По информации СМИ, Дженоа должна заплатить Шевченко 10 миллионов евро за расторжение соглашения.
Поэтому в клубе решили не разрывать контракт с украинцем. Польский журналист информирует, что Дженоа решила платить Шевченко ежемесячно зарплату.
Кто возглавит сборную Польши
- Ранее сообщалось, что, кроме Шевченко, на тренерский мостик поляков претендуют Адам Навалка, Михал Пробиж и Ян Урбан.
- Украинские СМИ со ссылкой на польское издание Weszlo информируют, что тренером поляков станет Адам Навалка.
- Он якобы уже согласовал контракт и ждет решения Польского футбольного союза. Нового главного тренера Польши должны объявить 31-го января.