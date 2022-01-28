Шевченко в ловушке Дженоа

Украинские СМИ 27-го января сообщили, что Шевченко не договорился с Дженоа о расторжении контракта. Однако президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию.

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Он заявил, что стороны все еще ведут переговоры, поэтому кандидатура Шевченко на пост главного тренера Польши актуальна.

Теперь же польский журналист Павел Волосик информирует, что Шевченко не смог договориться с Дженоа о досрочном разрыве контракта.

Руководство генуэзского клуба не желает идти на уступки украинскому тренеру. По информации СМИ, Дженоа должна заплатить Шевченко 10 миллионов евро за расторжение соглашения.

Поэтому в клубе решили не разрывать контракт с украинцем. Польский журналист информирует, что Дженоа решила платить Шевченко ежемесячно зарплату.

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