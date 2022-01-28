Шевченко у пастці Дженоа
Українські ЗМІ 27-го січня повідомили, що Шевченко не домовився з Дженоа про розірвання контракту. Однак президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша спростував інформацію.
Варте уваги Суркіс розповів про Шевченка як можливого тренера Динамо та оцінив його провал в Дженоа
Він заявив, що сторони все ще ведуть переговори, тому кандидатура Шевченка на пост головного тренера Польщі актуальна.
Тепер же польський журналіст Павел Волосик інформує, що Шевченко не зміг домовитись з Дженоа про достроковий розрив контракту.
Керівництво генуезького клубу не бажає йти на поступки українському тренеру. За інформацією ЗМІ, Дженоа має заплатити Шевченку 10 мільйонів євро за розірвання угоди.
Тому в клубі вирішили не розривати контракт з українцем. Польський журналіст інформує, що Дженоа вирішила платити Шевченку щомісяця зарплату.
Хто очолить збірну Польщі
- Раніше повідомлялося, що, окрім Шевченка, на тренерський місток поляків претендують Адам Навалка, Міхал Пробіж та Ян Урбан.
- Українські ЗМІ з посиланням на польське видання Weszlo інформують, що тренером поляків стане Адам Навалка.
- Він буцімто вже узгодив контракт і чекає рішення Польського футбольного союзу. Нового головного тренера Польщі мають оголосити 31-го січня.