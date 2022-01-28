Шевченко у пастці Дженоа

Українські ЗМІ 27-го січня повідомили, що Шевченко не домовився з Дженоа про розірвання контракту. Однак президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша спростував інформацію.

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Він заявив, що сторони все ще ведуть переговори, тому кандидатура Шевченка на пост головного тренера Польщі актуальна.

Тепер же польський журналіст Павел Волосик інформує, що Шевченко не зміг домовитись з Дженоа про достроковий розрив контракту.

Керівництво генуезького клубу не бажає йти на поступки українському тренеру. За інформацією ЗМІ, Дженоа має заплатити Шевченку 10 мільйонів євро за розірвання угоди.

Тому в клубі вирішили не розривати контракт з українцем. Польський журналіст інформує, що Дженоа вирішила платити Шевченку щомісяця зарплату.

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