Шевченко продолжает переговоры с Дженоа
Кулеша отрицает информацию, что Шевченко не удалось договориться с Дженоа о расторжении контракта. Также он заверил, что переговоры с украинцем продолжаются.
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Обе стороны все еще ведут переговоры,
– сказал поляк.
В Польше впервые публично признали, что польский футбольный союз рассматривает кандидатуру 45-летнего украинца на должность главного тренера национальной команды.
Глава ПФС дал понять, что такое назначение еще может произойти, однако времени на решение вопроса с итальянским клубом остается все меньше.
Отмечается, что Кулеша сейчас находится в Турции, где пытается завершить отбор нового тренера для польской сборной, имя которого должны объявить 31 января. Если Шевченко все же не договорится с "Дженоа", то, вероятно, команду возглавит Адам Навалка.
Также в СМИ сообщают, что в Дженоа знают о переговорах Шевченко с ПФС, поэтому не хотят удовлетворять его требования.
В итальянском клубе хотят разрешить Шевченко тренировать сборную Польши, но в то же время – не платить ему компенсацию.
Возглавит ли Шевченко сборную Польши
- После того, как Шевченко покинул пост главного тренера Дженоа, появилась информация о том, что украинец может возглавить сборную Польши.
- Впоследствии, 23 января, сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить польскую команду.
- Также заявили, что украинскому специалисту гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
- В четверг, 27 января экс-наставник национальной команды Украины начал переговоры с Дженоа о расторжении контракта ради работы в сборной Польши.
- После этого журналист Игорь Цыганык сообщил, что Шевченко не смог разорвать контракт с "грифонами" и не возглавит сборную Польши.