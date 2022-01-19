Дженоа не расторгла контракт с Шевченко, – СМИ

Дженоа и Андрей Шевченко все еще объединены контрактом. Итальянский клуб решил обойти большую компенсацию для украинца, прописанную в соглашении.

Хитрая тактика Дженоа

По сообщениям журналиста Игоря Бурбаса, Дженоа решила не платить компенсацию Андрею Шевченко за расторжение контракта с украинским наставником. Это уже не первый подобный случай от "грифонов".

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Тренер будет получать зарплату в полном размере от грифонов пока не найдет новую команду. Поэтому спешить Шевченко некуда.

Может возглавлять новый клуб

Соглашение Шевченко с Дженоа рассчитано до конца июня 2024 года. В случае расторжения соглашения украинский наставник должен получить от клуба из Генуи 20 миллионов евро.

По условиям, Андрей Николаевич может иметь контракт с итальянским клубом, но параллельно искать новое место работы и заключать соглашение с новым клубом. Якобы украинец уже получил предложение от Галатасарая, но ответил отказом.

Такая практика используется у Дженоа уже не впервой. У итальянцев есть действующие соглашения с двумя тренерами Давиде Баллардини и Роландо Мараном, которые на 19 января 2022 года находятся без команды.

Дженоа провела первый матч без Шевы. "Грифоны" на выезде были разгромлены Фиорентиной 6:0.

Дженоа идет ко дну без Шевы