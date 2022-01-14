К теме Интер на 121 минуте вырвал у Ювентуса победу за Суперкубок Италии: видеообзор матча

Уже на старте матча Крунич лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с углового. Но удар взяла на себя перекладина ворот Дженоа. Уже на 4-й минуте Милан мог повести в счете.

На 16-й минуте Вангойсден обыграл своего опекуна и нанес мощный удар из предела штрафной Милана. Вратарь "россонери" показал настоящий класс в рамке ворот.