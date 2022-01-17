Главной причиной увольнения оказался футбол, который демонстрировался игроками Дженоа, который с приходом Андрея Шевченко никак не улучшился. Руководство клуба приняло решение избавиться от украинца перед важным матчем с Фиорентиной.

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"Я много говорил с ним. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно. Мы поняли, что команде не хватает энергии, которая нужна для матча с Фиорентиной. Поэтому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим", – сказал он.

Также Шпорс сообщил, что решение было принято немедленно, потому что клубу необходимо было свежее видение на то, что происходит.

Я уверен, что мы должны были действовать именно сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно быстрее. Я знал, что работа с Дженоа – большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, мы будем иметь шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне Дженоа будет играть в Серии А,

– заявил Иоганнес Шпорс.

Короткая карьера Шевченко в Дженоа